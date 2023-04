Crespo ex rossonero | “Milan favorito | il successo al Maradona può mettere il turbo”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttonapoli : L'ex rossonero Crespo: 'Milan favorito, vittoria al Maradona può mettere il turbo' -

...regnocon Berlusconi proprietario attraverso la Fininvest, dove Silvio Berlusconi non investiva più come un tempo e aveva chiuso i rubinetti, il Milan prendeva giocatori in prestito....... perché a vent'anni esatti di distanza l'exCostacurta, allora in campo, ripete che ... malgrado la presenza di grandi attaccanti, Inzaghi e Shevchenko da una parte,e Recoba dall'altra,...Fu voluto al Milan da Arrigo Sacchi , che era il coach del cluba quel tempo. Lo stesso ... Stam, Ricardo Oliveira, Favalli, Roqué Junior, Ambrosini,, in ordine sparso, campionissimi e ...

L'ex rossonero Crespo: "Milan favorito, vittoria al Maradona può ... Tutto Napoli

Hernan Crespo, attaccante del Milan nella stagione 2004/05, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del match di Champions League ...Serginho, Bruno Giordano, Gilardino, Bruscolotti e tanti altri: la nostra “giuria” di stelle sulla sfida di Champions League ...