Cresce l'area imbarco A dell'aeroporto di Fiumicino con nuovo molo per 6 milioni di passeggeri l'anno (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - L'aeroporto di Roma Fiumicino Cresce ancora. A meno di un anno dall'inaugurazione dell'area di imbarco A del Leonardo da Vinci, è stata riaperta oggi la nuova area d'imbarco del Terminal 1, con una capacità di 6 milioni di passeggeri in partenza ogni anno verso destinazioni nazionali e Schengen. Si tratta di un'infrastruttura all'avanguardia, quella battezzata oggi nell'hub romano, dotata di 22 gate, di cui oltre la metà attrezzati con pontili per l'imbarco. In linea con gli investimenti realizzati da ADR, anche per questo progetto si è puntato su qualità , sostenibilità e innovazione. In particolare, gli interventi effettuati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - L'di Romaancora. A meno di undall'inaugurazionediA del Leonardo da Vinci, è stata riaperta oggi la nuovad'del Terminal 1, con una capacità di 6diin partenza ogniverso destinazioni nazionali e Schengen. Si tratta di un'infrastruttura all'avanguardia, quella battezzata oggi nell'hub romano, dotata di 22 gate, di cui oltre la metà attrezzati con pontili per l'. In linea con gli investimenti realizzati da ADR, anche per questo progetto si è puntato su qualità , sostenibilità e innovazione. In particolare, gli interventi effettuati ...

