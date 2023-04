Cresce l'area imbarco A dell'aeroporto di Fiumicino con nuovo molo per 6 milioni di passeggeri l'anno (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'aeroporto di Roma Fiumicino Cresce ancora. A meno di un anno dall'inaugurazione dell'area di imbarco A del Leonardo da Vinci, è stata riaperta oggi la nuova area d'imbarco del Terminal 1, con una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'di Romaancora. A meno di undall'inaugurazionediA del Leonardo da Vinci, è stata riaperta oggi la nuovad'del Terminal 1, con una ...

