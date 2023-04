Cremonese-Empoli (venerdì 14 aprile 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Empoli arriva allo Zini in una fase del campionato in cui l’obiettivo stagionale, una salvezza possibilmente tranquilla, sembra realisticamente raggiunto anche grazie ai quattro punti conquistati nelle ultime due giornate, dopo l’1-0 contro il Lecce il prezioso pareggio 0-0 sul campo del Milan per la seconda gara consecutiva chiusa con la porta inviolata. La Cremonese InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’arriva allo Zini in una fase del campionato in cui l’obiettivo stagionale, una salvezza possibilmente tranquilla, sembra realisticamente raggiunto anche grazie ai quattro punti conquistati nelle ultime due giornate, dopo l’1-0 contro il Lecce il prezioso pareggio 0-0 sul campo del Milan per la seconda gara consecutiva chiusa con la porta inviolata. LaInfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Cremonese-Empoli (venerdì 14 aprile 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - cassapronostici : Pronostico Cremonese – Empoli: partita movimentata allo Stadio Giovanni Zini - MightyTips : Cremonese vs Empoli Prediction 14.04.2023 Serie A Vlad Chiriches, David Okereke, Christian Acella and Marco Benass… - VrBlueandyellow : @claudiovrt75 @prebenmarco Infatti come ho risposto sopra, i 13 punti li potresti ottimisticamente fare vincendo in… - musetto_davanti : @LGramellini Allegri sarà interessatissimo al parere dell'allenatore della Salernitana e rivedrà da zero il piano g… -