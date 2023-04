Crème caramel ritirata dai supermercati: tutti i dettagli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuovi richiami di prodotti alimentari per la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. La catena di discount Lidl ha segnalato il ritiro di un lotto di preparato per Crème caramel. Ci teniamo a precisare che si tratta di un richiamo valido per persone allergiche: non vi è alcun rischio per le persone non allergiche che possono consumare i prodotti indicati nel caso li avessero già acquistati. Di seguito tutti i dettagli. leggi anche: Allarme alla Lidl: scatta il ritiro per il famoso prodotto. Non mangiatelo: cos’hanno scoperto leggi anche: Allarme al supermercato: scatta il ritiro per il famoso gelato. Cos’hanno scoperto Un nuovo richiamo è stato disposto dal discount Lidl. Il supermercato ha ritirato un lotto di preparato per Crème caramel. L’avvertimento, ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuovi richiami di prodotti alimentari per la presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. La catena di discount Lidl ha segnalato il ritiro di un lotto di preparato per. Ci teniamo a precisare che si tratta di un richiamo valido per persone allergiche: non vi è alcun rischio per le persone non allergiche che possono consumare i prodotti indicati nel caso li avessero già acquistati. Di seguito. leggi anche: Allarme alla Lidl: scatta il ritiro per il famoso prodotto. Non mangiatelo: cos’hanno scoperto leggi anche: Allarme al supermercato: scatta il ritiro per il famoso gelato. Cos’hanno scoperto Un nuovo richiamo è stato disposto dal discount Lidl. Il supermercato ha ritirato un lotto di preparato per. L’avvertimento, ...

