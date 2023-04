Covid, primo via libera alla commissione d’inchiesta. La sceneggiata di Pd e 5Stelle che non votano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Via libera della commissione Affari sociali della Camera alla commissione bicamerale di inchiesta sul Covid. Un’iniziativa fortemente voluta dal governo per fare piena luce sulle ombre della gestione della pandemia nel biennio 2020-2022. Dall’assenza del piano pandemico ai verbali secretati, dalla carenza dei dispositivi alla gestione delle mascherine alle cure domiciliari negate. Fare piena luce sugli errori e le approssimazioni che portano la firma dell’allora premier Giuseppe Conte e del ministro Speranza. Covid, primo via libera alla commissione bicamerale d’inchiesta A votare a favore del disegno di legge il centrodestra unito e il Terzo polo. Secondo quanto si ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) ViadellaAffari sociali della Camerabicamerale di inchiesta sul. Un’iniziativa fortemente voluta dal governo per fare piena luce sulle ombre della gestione della pandemia nel biennio 2020-2022. Dall’assenza del piano pandemico ai verbali secretati, dcarenza dei dispositivigestione delle mascherine alle cure domiciliari negate. Fare piena luce sugli errori e le approssimazioni che portano la firma dell’allora premier Giuseppe Conte e del ministro Speranza.viabicameraleA votare a favore del disegno di legge il centrodestra unito e il Terzo polo. Secondo quanto si ...

