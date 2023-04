**Covid: Pd non vota su commissione, 'ammiccamenti no vax e regioni escluse'** (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto un atteggiamento collaborativo e mai pregiudiziale verso la proposta di istituire una commissione d'inchiesta sul covid. E lo abbiamo fatto perché pensiamo che ogni approfondimento utile per comprendere cosa va messo a punto nel sistema per affrontare possibili nuove emergenze sia il benvenuto. Il nostro obiettivo, come dimostrato durante la pandemia, è tutelare la salute dei cittadini". Così Marco Furfaro, capogruppo in commissione affari sociali, e i componenti dem Paolo Ciani, Gianni Girelli, Ilenia Malavasi, Nico Stumpo. "Le forzature di queste ore della maggioranza - che per problemi interni ha prima ritirato un testo e poi ne ha presentato un altro a un'ora dal voto in commissione, senza coinvolgere l'opposizione - sono inaccettabili e dimostrano che l'unico obiettivo è quello di usare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto un atteggiamento collaborativo e mai pregiudiziale verso la proposta di istituire unad'inchiesta sul covid. E lo abbiamo fatto perché pensiamo che ogni approfondimento utile per comprendere cosa va messo a punto nel sistema per affrontare possibili nuove emergenze sia il benvenuto. Il nostro obiettivo, come dimostrato durante la pandemia, è tutelare la salute dei cittadini". Così Marco Furfaro, capogruppo inaffari sociali, e i componenti dem Paolo Ciani, Gianni Girelli, Ilenia Malavasi, Nico Stumpo. "Le forzature di queste ore della maggioranza - che per problemi interni ha prima ritirato un testo e poi ne ha presentato un altro a un'ora dal voto in, senza coinvolgere l'opposizione - sono inaccettabili e dimostrano che l'unico obiettivo è quello di usare ...

