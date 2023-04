Covid in Toscana: morto un uomo a Firenze, oggi 12 aprile. E risalgono i contagi: sono 406. 171 ricoveri (8 in terapia intensiva) (Di mercoledì 12 aprile 2023) E' morto per coronavirus, a Firenze, oggi 12 aprile 2023, un uomo di 89 anni. Risiedeva a Firenze. E purtroppo si registra una forte risalita dei contagi: sono 406 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, di cui 80 confermati con tampone molecolare e gli altri 326 con test rapido Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 aprile 2023) E'per coronavirus, a122023, undi 89 anni. Risiedeva a. E purtroppo si registra una forte risalita dei406 i nuovi casi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in, di cui 80 confermati con tampone molecolare e gli altri 326 con test rapido

Al momento in Toscana risultano 6.834 positivi, +0,6% rispetto a ieri. A livello territoriale Firenze registra 102 casi in più rispetto a ieri, Prato 39, Pistoia 27, Massa Carrara 17, Lucca 37, Pisa ... Sono 406 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 80 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 326 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'... Sono 171 (14 in più rispetto a ieri) le persone ricoverate in ospedale: 8 (2 in più) si trovano in terapia intensiva