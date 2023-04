Costacurta | «Inter | messa museruola al Benfica! Bastoni come Roberto Carlos»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Alessandrospende parole importanti per l’di Simone Inzaghi che ieri ha letteralmente distrutto il Benfica, secondo molti la rivelazione della Champions League. L’ex giocatore ne ha parlato dagli studi di Sky Sport. GRANDE VITTORIA – Alessandroelogia così la vittoria dei nerazzurri in trasferta: «Dobbiamo solo un applauso all’perché ha messo laa una squadra che fin qui è stata una sorpresa. Per tanti dei protagonisti che ci saranno in questi quarti di finali queste sono partite molto difficili, devi avere tante esperienza.fa un cross meraviglioso, sembra quasi, ma dell’sono quattro i giocatori che riempiono l’area di rigore: se fai così segni sempre. La ...

Costacurta: “Benfica ha giocato male Non fatemi incazzare, l’Inter è stata forte” fcinter1908

Facile essere concentrati in queste partite. L'ex giocatore rossonero ha parlato in particolare della prestazione di Matteo Darmian: «Bastoni oggi ha fatto due cross meravigliosi.