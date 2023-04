Costacurta: «Il limite dell’Inter non è in queste partite! Darmian Leader» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Billy Costacurta, dagli studi di Sky, commenta la vittoria dell’Inter sul Benfica e in particolare la prestazione di Matteo Darmian limite – Ecco il commento di Billy Costacurta a margine di Benfica-Inter. L’ex giocatore rossonero ha parlato in particolare della prestazione di Matteo Darmian: «Bastoni oggi ha fatto due cross meravigliosi. Grandissima palla in occasione del gol ma bravissimo anche Barella a metterla all’angolino con quella facilità. Facile essere concentrati in queste partite. La cosa difficile è essere concentrato anche nelle partite non di cartello, e questo è stato il limite dell’Inter. Darmian è uno dei Leader per l’Inter: questa sera è stato come sempre uno dei migliori, anche per ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Billy, dagli studi di Sky, commenta la vittoriasul Benfica e in particolare la prestazione di Matteo– Ecco il commento di Billya margine di Benfica-Inter. L’ex giocatore rossonero ha parlato in particolare della prestazione di Matteo: «Bastoni oggi ha fatto due cross meravigliosi. Grandissima palla in occasione del gol ma bravissimo anche Barella a metterla all’angolino con quella facilità. Facile essere concentrati inpartite. La cosa difficile è essere concentrato anche nelle partite non di cartello, e questo è stato ilè uno deiper l’Inter: questa sera è stato come sempre uno dei migliori, anche per ...

