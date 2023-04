Così Medvedev ha battuto Sonego: gli highlights (Di mercoledì 12 aprile 2023) Finisce contro il russo Daniil Medvedev il torneo di Montecarlo di Lorenzo Sonego. Il piemontese, nel terzo Masters 1000 della stagione, è stato ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Finisce contro il russo Daniilil torneo di Montecarlo di Lorenzo. Il piemontese, nel terzo Masters 1000 della stagione, è stato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GG79553557 : @Betty36174919 Io non voto. Tweet di Medvedev è un crimine ed una cosa così non dovrebbe proprio stare su Twitter.… - bruna76x : @FilippoPompilii La differenza è che lui gioca anche quando fa così kyriis smette di giocare e fa solo lo show dive… - TuttocalcioS : Poco da fare. Lorenzo #Sonego ????è costretto a cedere a Daniil Medvedev, uscendo così al 2T dell'#ATPMontecarlo. 6-3… - DemetanTed : Darling mentre Medvedev gioca un tennis incredibile, credo che l’acensore non sia stato mai così attivo dal 1980 a oggi??????? - aldosele : @fa39893147 @MarcoFattorini Medvedev, su Telegram 8 giugno: Spesso mi viene chiesto perché i miei post sono così du… -

Così Medvedev ha battuto Sonego: gli highlights Finisce contro il russo Daniil Medvedev il torneo di Montecarlo di Lorenzo Sonego. Il piemontese, nel terzo Masters 1000 della stagione, è stato ... ATP Montecarlo LIVE: Berrettini rimonta Cerundolo e raggiunge Sinner e Musetti agli ottavi 18.05 - Sembrava tutto facile, ma così non è. Cerundolo rimonta nel primo set: 5 - 5 18.09 - E ora ... Sinner - Hurkacz primo match sul Centrale, poi Jarry - Tsitsipas, Djokovic - Musetti e Medvedev - ... Atp Montecarlo: Sinner, Musetti e Berrettini agli ottavi Il piemontese è stato battuto con il punteggio di 6 - 3 6 - 2 per Medvedev che conquista così l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà Zverev. Internazionali tennis, Volandri: 'Italiani vicini ... Finisce contro il russo Daniilil torneo di Montecarlo di Lorenzo Sonego. Il piemontese, nel terzo Masters 1000 della stagione, è stato ...18.05 - Sembrava tutto facile, manon è. Cerundolo rimonta nel primo set: 5 - 5 18.09 - E ora ... Sinner - Hurkacz primo match sul Centrale, poi Jarry - Tsitsipas, Djokovic - Musetti e- ...Il piemontese è stato battuto con il punteggio di 6 - 3 6 - 2 perche conquistal'accesso agli ottavi di finale dove affronterà Zverev. Internazionali tennis, Volandri: 'Italiani vicini ... ATP Montecarlo, Sonego: “Medvedev è molto solido, può giocare su tutte le superfici” Ubitennis