Cosa sappiamo e cosa non sappiamo sui video delle «decapitazioni dei soldati ucraini» (Di mercoledì 12 aprile 2023) La diffusione sui social di due video che mostrerebbero la decapitazione di alcuni soldati ucraini è stata ampiamente commentata sia dalle autorità di Kiev, sia da quelle di Mosca. Da una parte Volodymyr Zelensky e i sostenitori dell’Ucraina, i quali associano quanto mostrato nei video all’ISIS, dall’altra il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov mette le mani avanti valutando un’eventuale indagine se i filmati risultassero veri. Mosca, di fatto, non li etichetta subito come falsi e al momento non sta diffondendo materiale in propria difesa. Abbiamo visionato entrambi i filmati. In entrambi i video le vittime indossano la fascia gialla usata dai militari ucraini. Nella clip dell’esecuzione, un uomo mostra davanti alla telecamera i giubbotto della vittima e in particolare la toppa ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) La diffusione sui social di dueche mostrerebbero la decapitazione di alcuniè stata ampiamente commentata sia dalle autorità di Kiev, sia da quelle di Mosca. Da una parte Volodymyr Zelensky e i sostenitori dell’Ucraina, i quali associano quanto mostrato neiall’ISIS, dall’altra il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov mette le mani avanti valutando un’eventuale indagine se i filmati risultassero veri. Mosca, di fatto, non li etichetta subito come falsi e al momento non sta diffondendo materiale in propria difesa. Abbiamo visionato entrambi i filmati. In entrambi ile vittime indossano la fascia gialla usata dai militari. Nella clip dell’esecuzione, un uomo mostra davanti alla telecamera i giubbotto della vittima e in particolare la toppa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorellaMannoia : Infieriamo sul dolore di una donna, non sappiamo nulla di lei, di che cosa l'abbia spinta a fare un gesto cosí lace… - DavidPuente : 1/ In queste ore si parla di due video dove vengono mostrati dei soldati ucraini decapitati. Li ho visti entrambi.… - mtvitalia : #MarcoMengoni rivela di andare all’#Eurovision2023 soltanto per divertirsi, proprio come alla vigilia di #Sanremo.… - Hastala41396211 : RT @FiorellaMannoia: Infieriamo sul dolore di una donna, non sappiamo nulla di lei, di che cosa l'abbia spinta a fare un gesto cosí laceran… - GinMemento : RT @sconnesso_: Serv. RAI 1- Chioggia, 5 persone tra i 54 e i 62 anni MORTE in modo 'misterioso' Si chiedono: Cosa sta succedendo? Fatali… -