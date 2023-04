Cosa implicano per l’Italia le parole di Macron sulla Cina? Risponde Ghiretti (Merics) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il problema principale delle parole pronunciate da presidente francese Emmanuel Macron, di ritorno al suo viaggio in Cina, sull’autonomia che l’Unione europea dovrebbe avere dagli Stati Uniti “sono proprio le parole scelte”. È quanto sostiene Francesca Ghiretti, analista del Mercator Institute for China Studies (Merics) di Berlino. In che senso? I concetti in sé non sono ne nuovi né vanno contro alla posizione dell’Unione europea, nemmeno alle parole del discorso sulla Cina della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di due settimane fa. La scelta di usare frasi come “essere presi da crisi che non sono nostre” o fare un parallelo tra il desiderio di unità dell’Unione europea e quello della Repubblica popolare cinese ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il problema principale dellepronunciate da presidente francese Emmanuel, di ritorno al suo viaggio in, sull’autonomia che l’Unione europea dovrebbe avere dagli Stati Uniti “sono proprio lescelte”. È quanto sostiene Francesca, analista del Mercator Institute for China Studies () di Berlino. In che senso? I concetti in sé non sono ne nuovi né vanno contro alla posizione dell’Unione europea, nemmeno alledel discorsodella presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di due settimane fa. La scelta di usare frasi come “essere presi da crisi che non sono nostre” o fare un parallelo tra il desiderio di unità dell’Unione europea e quello della Repubblica popolare cinese ...

