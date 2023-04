Cosa farà da grande Mario Draghi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo l’addio a Palazzo Chigi, il suo nome continua a circolare per altri incarichi: segretario generale della Nato; responsabile del ricco progetto Global Gateway; magari anche prossimo capo della Commissione europea. Lui smentisce tutto, sempre. Ma pochi credono al semplice ruolo di nonnino felice. Poi, nel 2029, si riapriranno le porte del Quirinale... E' lo smentitor cortese. Che se lo mettano bene in testa tutti quanti. Il nostro ammirato ex premier, Mario Draghi, non aspira ad alcunché. Qualsiasi indiscrezione su futuri approdi continua a essere confutata con inarrivabile lestezza: «Fonti dell’entourage di Draghi fanno sapere che il presidente non è interessato ad alcun incarico». Poco conta che la prestigiosa mansione sia in Europa, oltreoceano o in patria. Nessuno s’azzardi a rimembrare che Draghi è ... Leggi su panorama (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo l’addio a Palazzo Chigi, il suo nome continua a circolare per altri incarichi: segretario generale della Nato; responsabile del ricco progetto Global Gateway; magari anche prossimo capo della Commissione europea. Lui smentisce tutto, sempre. Ma pochi credono al semplice ruolo di nonnino felice. Poi, nel 2029, si riapriranno le porte del Quirinale... E' lo smentitor cortese. Che se lo mettano bene in testa tutti quanti. Il nostro ammirato ex premier,, non aspira ad alcunché. Qualsiasi indiscrezione su futuri approdi continua a essere confutata con inarrivabile lestezza: «Fonti dell’entourage difanno sapere che il presidente non è interessato ad alcun incarico». Poco conta che la prestigiosa mansione sia in Europa, oltreoceano o in patria. Nessuno s’azzardi a rimembrare cheè ...

