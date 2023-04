“Cosa è successo tra loro”. Nikita Pelizon e Onestini dopo il GF Vip: si è scoperto tutto (Di mercoledì 12 aprile 2023) Arrivano importanti aggiornamenti su Nikita Pelizon e Luca Onestini. Terminato il GF Vip 7, tutti gli ex concorrenti sono tornati alla vita di prima ma polemiche e discussioni non accennano a fermarsi. Ad esempio Mediaset avrebbe deciso quasi di voler dimenticare il reality show, evitando l’ospitata della vincitrice e degli altri vipponi a Verissimo. La modella di Trieste si è però innervosita, ammettendo che il Biscione avrebbe dovuto fare una distinzione tra chi portava realmente il trash e chi no. Come ben ricorderete, Nikita Pelizon aveva letteralmente perso la testa per Luca Onestini durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Lui è però stato sempre abbastanza distaccato, poi si è anche riavvicinato all’ex Ivana Mrazova e la triestina è stata messa definitivamente in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Arrivano importanti aggiornamenti sue Luca. Terminato il GF Vip 7, tutti gli ex concorrenti sono tornati alla vita di prima ma polemiche e discussioni non accennano a fermarsi. Ad esempio Mediaset avrebbe deciso quasi di voler dimenticare il reality show, evitando l’ospitata della vincitrice e degli altri vipponi a Verissimo. La modella di Trieste si è però innervosita, ammettendo che il Biscione avrebbe dovuto fare una distinzione tra chi portava realmente il trash e chi no. Come ben ricorderete,aveva letteralmente perso la testa per Lucadurante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Lui è però stato sempre abbastanza distaccato, poi si è anche riavvicinato all’ex Ivana Mrazova e la triestina è stata messa definitivamente in ...

