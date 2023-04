"Cosa dice?!": la furibonda lite Arisa-Cuccarini. E la De Filippi... (Di mercoledì 12 aprile 2023) Quando il gioco si fa duro, i guanti di sfida per gli allievi di Amici diventano stretti e scomodi. È stata Lorella Cuccarini la prima a voler vedere il confronto tra Angelina e Cricca e Federica e Wax e mica con un brano qualunque, bensì Against All Odds di Maria Carey e Westlife. Una canzone difficilissima, Wax dubita se accettare o meno, ma Federica è più determinata. Allora contattano telefonicamente la loro insegnante, Arisa, che attacca la Cuccarini: “La maestra Lorella un pochino si contraddice. Dice di fare Guanti che valorizzano tutti e invece con questo Guanto vi mette in difficoltà”. Un atteggiamento competitivo, quello della Cuccarini, notato anche da molti telespettatori sui social, al contrario di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, più morbidi. Wax e Federica, comunque, restano in disaccordo, con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Quando il gioco si fa duro, i guanti di sfida per gli allievi di Amici diventano stretti e scomodi. È stata Lorellala prima a voler vedere il confronto tra Angelina e Cricca e Federica e Wax e mica con un brano qualunque, bensì Against All Odds di Maria Carey e Westlife. Una canzone difficilissima, Wax dubita se accettare o meno, ma Federica è più determinata. Allora contattano telefonicamente la loro insegnante,, che attacca la: “La maestra Lorella un pochino si contraddice. Dice di fare Guanti che valorizzano tutti e invece con questo Guanto vi mette in difficoltà”. Un atteggiamento competitivo, quello della, notato anche da molti telespettatori sui social, al contrario di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, più morbidi. Wax e Federica, comunque, restano in disaccordo, con il ...

