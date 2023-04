(Di mercoledì 12 aprile 2023) Si alza il grido d'allarme della Marmilla per dire 'no' alla costruzione di unal sito Unesco di Su Nuraxi di Barumini, il più grande villaggio nuragico della Sardegna. Una grande ...

All'appuntamento di Barumini, proposto dai soci della Coldiretti del territorio, partecipano agricoltori, allevatori, cittadini e i sindaci dei Comuni, in prima filale fasce tricolori, che si ...È arrivato in serata in una Belfast blindatal' Air Force One , mentre diverse centinaia di persone si sono radunate per vedere sfilare ildel presidente Usa . Joe Biden è atterrato in Irlanda del Nord , per un viaggio che celebrerà i ......era partito un piccolodi auto zeppe di attivisti su tutte le furie. Nel frattempo, dalle barricate, l'imperativo era guadagnare tempo. È difficile ricostruire gli eventi della giornata...

Corteo con i trattori, 'no al parco eolico vicino alle nuraghe' - Cronaca Agenzia ANSA

