CorSport – Milan-Napoli: Spalletti ha scelto l’attaccante, spiazza tutti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Luciano Spalletti fa una mossa a sorpresa e nella formazione del Napoli che sfida il Milan schiera Eljif Elmas punta centrale. Ieri il tecnico del Napoli in conferenza stampa è stato chiaro, nemmeno Raspadori è al meglio della condizione fisica. Quindi contro il Milan bisognerà industriarsi, cercare nuove soluzioni, senza un attaccante di ruolo. Ma proprio Spalletti è uno degli inventori italiani del falso 9, ricordiamo l’evoluzione di Totti alla Roma che in quella posizione seppe segnare caterve di gol. Formazione Napoli contro il Milan: chi gioca in attacco Al momento Spalletti ha una vera e propria emergenza in attacco: fuori Simeone e Osimhen per infortunio. Raspadori non è al meglio della condizione. Dunque ci sono zero punte ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lucianofa una mossa a sorpresa e nella formazione delche sfida ilschiera Eljif Elmas punta centrale. Ieri il tecnico delin conferenza stampa è stato chiaro, nemmeno Raspadori è al meglio della condizione fisica. Quindi contro ilbisognerà industriarsi, cercare nuove soluzioni, senza un attaccante di ruolo. Ma proprioè uno degli inventori italiani del falso 9, ricordiamo l’evoluzione di Totti alla Roma che in quella posizione seppe segnare caterve di gol. Formazionecontro il: chi gioca in attacco Al momentoha una vera e propria emergenza in attacco: fuori Simeone e Osimhen per infortunio. Raspadori non è al meglio della condizione. Dunque ci sono zero punte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : CorSport – Milan-Napoli: Spalletti ha scelto l’attaccante, spiazza tutti - napolipiucom : CorSport - Milan-Napoli: Spalletti ha scelto l'attaccante, spiazza tutti #CalcioNapoli #ChampionsLeague #elmas… - _SiGonfiaLaRete : CorSport- Il #Napoli affronta il #Milan senza attaccanti, ma dalla genialità di #Spalletti qualcosa uscirà! - napolista : #MilanNapoli, per il CorSport il falso nove sarà #Elmas, per la Gazzetta #Kvara Spalletti proverà a puntare su Ras… - CorSport : ?? 'Hai i capelli azzurri per il #Napoli?' Theo Hernandez risponde così #ACMilan #MilanNapoli #ChampionsLeague… -