Corriere dello Sport – in un anno 250 milioni ai procuratori

(Di mercoledì 12 aprile 2023) 2023-04-11 20:29:12 Arrivano conferme dal: Quando si parla di commissioni ai, i numeri della Fifa fpaura. E non è soltanto un gioco di parole. Nel gennaio 2024, entrerà in vigore la riforma voluta da Infantino che imporrà percentuali fisse: 5% sull’ingaggio inferiore ai 183 mila euro; 3% in caso di emolumento di importo superiore; 10% per l’agente che collabora con la società venditrice; stop all’intermediario unico che rappresenti tutte le parti in causa. Il confronto con Premier e Bundes Intanto, si scopre che, nel solosolare 2022, la Serie A ha speso 205di euro per remunerare i servigi sempre più preziosi dei professionisti chiamati ad assistere i giocatori. In proporzione al fatturato della Premier, triplo ...

Vittoria pesantissima per l' Inter , che espugna il da Luz di Lisbona nell'andata dei quarti di finale di Champions League superando il Benfica con un 2 - 0 firmato dal colpo di testa di Barella e dal ...MILANO - Via al terzo appuntamento stagionale, Milan e Napoli sono pronti per sfidarsi di nuovo. Negli occhi dei tifosi azzurri c'è ancora il pesante 4 - 0 incassato al Maradona in campionato, ma in ...ROMA - Fabio Capello non è mai contento. O meglio, esulta per il successo dell'Inter in Champions ma da grande perfezionista quale è riesce comunque a trovare dei lati negativi alla grande serata ...

Corriere dello Sport: Ousmane Diop il piano B per l’Italia in caso di rifiuto di Banchero Sportando

