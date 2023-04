Correa, segnali di ripresa col Benfica. Fiducia di Inzaghi ripagata (Di mercoledì 12 aprile 2023) Joaquin Correa è entrato contro il Benfica intorno al sessantesimo, segnale della Fiducia che Simone Inzaghi ha nel suo attaccante. L’argentino ha ripagato l’allenatore con la moneta giusta, giocando finalmente ad un livello discreto. INIZIO – Ci si auspica un nuovo inizio, Joaquin Correa e l’Inter sono stati due poli opposti in questi due anni quasi. L’argentino non ha mai dimostrato nulla per valere i milioni spesi dalla dirigenza, risultando anche irritante in diverse situazioni. Tra infortuni e prestazioni insufficienti Correa è caduto in un tunnel in cui la luce faticava a comparire. Nelle ultime partite Simone Inzaghi ha deciso di dargli Fiducia, facendolo giocare titolare con Fiorentina e Salernitana e concedendogli mezz’ora in Champions League. ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Joaquinè entrato contro ilintorno al sessantesimo, segnale dellache Simoneha nel suo attaccante. L’argentino ha ripagato l’allenatore con la moneta giusta, giocando finalmente ad un livello discreto. INIZIO – Ci si auspica un nuovo inizio, Joaquine l’Inter sono stati due poli opposti in questi due anni quasi. L’argentino non ha mai dimostrato nulla per valere i milioni spesi dalla dirigenza, risultando anche irritante in diverse situazioni. Tra infortuni e prestazioni insufficientiè caduto in un tunnel in cui la luce faticava a comparire. Nelle ultime partite Simoneha deciso di dargli, facendolo giocare titolare con Fiorentina e Salernitana e concedendogli mezz’ora in Champions League. ...

