Cori razzisti, in Inghilterra scattano subito le manette (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gli arresti sono arrivati immediatamente. Un segnale, anzi il segnale che l’Inghilterra in questo senso mostra come intervenire in modo deciso sul tema dei Cori omofobi sugli spalti. I tre first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gli arresti sono arrivati immediatamente. Un segnale, anzi il segnale che l’in questo senso mostra come intervenire in modo deciso sul tema deiomofobi sugli spalti. I tre first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloChirico : Spinte e cori razzisti, c'è un regolamento per la #Juventus e un altro 'por amigos'? #LazioJuve #LazioJuventus… - ZZiliani : “Il razzismo è il problema più grosso negli stadi italiani”. Cori razzisti verso #Lukaku. Espulso Lukaku. Dal calci… - marifcinter : Roc Nation: 'Gli epiteti razzisti verso Romelu Lukaku da parte dei tifosi della Juventus sono più che spregevoli e… - KrisBigstone : RT @MarcelloChirico: Spinte e cori razzisti, c'è un regolamento per la #Juventus e un altro 'por amigos'? #LazioJuve #LazioJuventus #Juve… - robysco : @a_fior @fcin1908it Perché nessuno aveva fatto cori vergognosi quindi non c’era nesso tra le cose… quindi se fai co… -