Corea del Sud, una tempesta di sabbia oscura i cieli di Seul (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una tempesta di sabbia oscura i cieli di Seoul, con particelle di polvere che influiscono sulla qualita' dell'aria nella capitale sudCoreana. Il ministero dell'Ambiente della Corea del Sud ha ...

