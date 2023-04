Coppa Italia Serie C al Vicenza | Juve Next Gen battuta anche al ritorno

(Di mercoledì 12 aprile 2023) È ilad aggiudicarsi ladiC 2022/23. I biancorossi, dopo aver battuto all’Allianz Stadium 2-1 lantusGen nella gara di andata, si impongono sulla squadra di Massimo Brambillatra le mura amiche del Menti. Con il 3-2 rifiato ai bianconeri nel match di, il club veneto alza così la sua secondadi C della propria storia, dopo quella vinta nel 1981/82. Il successo inpermette aldi qualificarsi direttamente alla fase finale dei playoff per salire inB. Il primo tempo è di forte marcantina, ma la squadra di Brambilla va al riposo solo con un gol di vantaggio realizzato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : Barrenchea, Soulé e Iling Junior questa sera partiranno dall’inizio nella finale di ritorno Coppa Italia Serie C //… - JuventusNextGen : Complimenti alla @LRVicenza per la vittoria della Coppa Italia #SerieC - juventusfc : ?? 19:00 La conferenza stampa di Mister Brambilla alla vigilia della Finale di Coppa Italia #VicenzaJNextGen ?????? Disponibile in live ???? - scugnizzano99 : Steven zhang: Finale EL 1 scudetto 1 coppa italia 2 supercoppe italiane Semifinali CL Cosa vuol dire? Che deve and… - voxnerazzurro : @EdoardoMecca1 Giuve vince coppa Italia ed Europa League.... Ah vince nei tribunali pure... -

Sarà curioso vedere cosa farà Marotta , se Inzaghi arriva in fondo ine Champions acchiappando pure un posto nei primi quattro del campionato, visto che gli spifferi da Roma e da Torino ...... Lukaku si è pietrificato nello stesso gesto che gli era costato il cartellino giallo nella semifinale d'andata di. La mano destra tesa appoggiata alla fronte "a visiera" - simile a un ...Si è conclusa anche la gara di ritorno tra Vicenza e Juventus U23 valida per la finale didi Serie C. Ad aggiudicarsi lasono i veneti che, nel doppio incontro, hanno superato (con punteggio finale di 5 - 3) i bianconeri della Juventus Next Gen. L'andata era finita per 2 ...

È il Vicenza ad aggiudicarsi la Coppa Italia di Serie C 2022/23. I biancorossi, dopo aver battuto all’Allianz Stadium 2-1 la Juventus Next Gen nella gara di andata, si impongono sulla squadra di Massi ...No, non ci sarà un Mkhitaryan bis. Smalling, infatti, ha finalmente trovato l’intesa per il rinnovo con la Roma. L’inglese ha detto sì ed è pronto a firmare ...