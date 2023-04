Continua a cambiare la tratta transnazionale di essere umani dal Sud America al’Europa e agli Stati Uniti. (Di mercoledì 12 aprile 2023) Strumenti Politici ha intervistato il sociologo brasiliano, Antonio Jonas Dias Filho, che ci presenta una panoramica sulla tratta degli esseri umani in Sud America, grazie alle conclusioni tratte da quasi tre decenni di ricerca su questa violenta realtà criminale. Infografica – La biografia dell’intervistato Antonio Jonas Dias Filho – Come definirebbe la tratta di esseri umani? Quali sono i principali fattori che spingono la tratta di persone in Brasile e in Sud America? Definire la tratta di esseri umani non è un compito facile. Dico questo perché ci sono molte caratteristiche e fattori che differiscono o si associano a seconda della regione in cui avviene la tratta. Chi è trafficato, qual è il percorso, qual è lo ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 12 aprile 2023) Strumenti Politici ha intervistato il sociologo brasiliano, Antonio Jonas Dias Filho, che ci presenta una panoramica sulladegli esseriin Sud, grazie alle conclusioni tratte da quasi tre decenni di ricerca su questa violenta realtà criminale. Infografica – La biografia dell’intervistato Antonio Jonas Dias Filho – Come definirebbe ladi esseri? Quali sono i principali fattori che spingono ladi persone in Brasile e in Sud? Definire ladi esserinon è un compito facile. Dico questo perché ci sono molte caratteristiche e fattori che differiscono o si associano a seconda della regione in cui avviene la. Chi è trafficato, qual è il percorso, qual è lo ...

