Confermati i rumors di Affari | Scaroni presidente Enel | Cattaneo Ad

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Clamoroso ma neanche troppo: a guidare(almeno) per i prossimi tre anni saranno Paolocomee Flaviocome amministratore delegato. L'indiscrezione raccolta dataliani.it, dunque, è stata confermata e il governo ha deciso di investire su una coppia di dirigenti esperti e "aggressivi".è stato amministratore delegato didal 2002 al 2005 e di Eni dal 2005 al 2014. Flavioha guidato Terna per tre mandati consecutivi, sempre dal 2005 al 2014, prima dell'avventura in Telecom e della vendita di Italo agli americani. Segui sutaliani.it

Enel, arriva il tandem Cattaneo - Scaroni Clamoroso ma neanche troppo: a guidare Enel (almeno) per i prossimi tre anni saranno P aolo Scaroni come presidente e Flavio Cattaneo come amministratore ...

Clamoroso ma neanche troppo: a guidare Enel (almeno) per i prossimi tre anni saranno Paolo Scaroni come presidente e Flavio Cattaneo come ...