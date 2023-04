Conferenza stampa Feyenoord-Roma, Mourinho: “Giocheremo con equilibrio” (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’allenatore della Roma José Mourinho ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. Una riedizione dell’ultima finale di Conference League, vinta dai giallorossi grazie alla rete di Zaniolo. Ma soprattutto un’occasione per andare avanti e continuare a sognare un altro trofeo europeo. Feyenoord-Roma, Mourinho: “Non siamo i più forti” Nel suo intervento in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Feyenoord e Roma, il tecnico giallorosso José Mourinho ha presentato la gara che attende i suoi in Olanda: “Il Feyenoord in campionato è la più forte, i numeri sono ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’allenatore dellaJoséha parlato inalla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro il. Una riedizione dell’ultima finale di Conference League, vinta dai giallorossi grazie alla rete di Zaniolo. Ma soprattutto un’occasione per andare avanti e continuare a sognare un altro trofeo europeo.: “Non siamo i più forti” Nel suo intervento inalla vigilia della sfida di Europa League tra, il tecnico giallorosso Joséha presentato la gara che attende i suoi in Olanda: “Ilin campionato è la più forte, i numeri sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? 14:15 La conferenza stampa di Danilo e Mister Allegri alla vigilia di #JUVSCP Disponibile qui ?? - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - napolimagazine : VIDEO - Napoli, Spalletti in conferenza stampa a San Siro: “Mi alzo in piedi per Guardiola, mi fa piacere quando pa… - VoceGiallorossa : ??? La conferenza stampa di Bove alla vigilia di Feyenoord-Roma #ASRoma #FeyenoordRoma #UEL #Vocegiallorossa… - IlBarone_Siculo : RT @IveserVenezia: 12 aprile 1955 Jonas Edward Salk, in una conferenza stampa, annuncia che il vaccino contro la poliomelite è dichiarato '… -