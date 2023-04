Condò | «All’Inter manca Skriniar! Joao Mario? Inspiegabile alzare braccio così»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Paolo, dagli studi di Sky Sport, ha commentatola vittoria dell’Inter sul campo del Benfica nell’andata dei quarti di Champions LeagueNZA – Questo il commento di: «Il fatto che abbiano perso col Porto e poi ora con l’Inter ci segnala che sono arrivati a questo momento con la stagione un po’ sulle gambe. Per Barella è arrivato il primo gol nel 2023. Nei nerazzurri c’è stato un problema tecnico. Si è infortunato Brozovic che era il titolare inamovibile e Calhanoglu al suo posto ha fatto bene. In questi casi quando uno torna, e magari ha delle pretese, è complicato. A questa squadraSkriniar, servirebbe tanto in questa difesa. Alla fine l’Inter lo ha tenuto proprio in previsione di partite del genere.? Vecchio cuore nerazzurro, il ...