Concorso Università di Torino: Bando per 3 Ricercatori (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'Università di Torino ha indetto un Concorso Pubblico per selezionare 3 Ricercatori da assegnare a vari settori concorsuali e Dipartimenti. Viene offerta assunzione con contratto a tempo determinato. Università di Torino: Concorso per 3 Ricercatori L'Università di Torino, in Piemonte, offre un'opportunità di lavoro a 3 Ricercatori nei Dipartimenti di Chimica, Informatica e management. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale in materie scientifiche e tecnologiche, cittadinanza italiana o di altro paese europeo, esperienza nel settore, padronanza della lingua inglese scritta e parlata, buone doti organizzative e collaborative, conoscenza ...

