Concorso Comune di Rocca Pietore: 1 Istruttore Tecnico (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Comune di Rocca Pietore ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Tecnico, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Rocca Pietore: Concorso per 1 Istruttore Tecnico Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma di Geometra o titolo di studio equivalente, esperienza pregressa, cittadinanza italiana, familiarità con il territorio, predisposizione fisica alla mansione, buone doti organizzative e collaborative, conoscenza delle norme che regolano il settore edilizio, nonché dei più moderni sistemi informatici di disegno Tecnico. L’Istruttore ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1Per partecipare al Bando diserve diploma di Geometra o titolo di studio equivalente, esperienza pregressa, cittadinanza italiana, familiarità con il territorio, predisposizione fisica alla mansione, buone doti organizzative e collaborative, conoscenza delle norme che regolano il settore edilizio, nonché dei più moderni sistemi informatici di disegno. L’...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Comuneperugia : Il 15 e 16 aprile al Teatro #Morlacchi di #Perugia le Finali di #ItalianDanceAward, concorso per giovani talenti de… - AnciLomb : Concorso aggregato di @ComuneMonza Anci Lombardia, Comune di Rho e il Comune di Legnano per Agenti di Polizia: tutt… - buonjob : Istruttore tecnico - MODENA - 3 posti - kaisersose99 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… - Rob76282550 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… -