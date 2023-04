Concorso Comune di Nembro: Bando per 4 Agenti Polizia Locale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Comune di Nembro ha indetto un Concorso Pubblico per il reclutamento di 4 Agenti di Polizia Locale, in categoria C1. L’assunzione sarà regolamentata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Nembro: Concorso per 4 Agenti di Polizia Locale Il Comune di Nembro, in Provincia di Bergamo, in Lombardia, ha aperto una selezione per assumere, a tempo indeterminato, 4 Agenti di Polizia Locale. Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma di maturità, cittadinanza italiana, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per il reclutamento di 4di, in categoria C1. L’assunzione sarà regolamentata con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 4diIldi, in Provincia di Bergamo, in Lombardia, ha aperto una selezione per assumere, a tempo indeterminato, 4di. Per partecipare aldiserve diploma di maturità, cittadinanza italiana, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Comuneperugia : Il 15 e 16 aprile al Teatro #Morlacchi di #Perugia le Finali di #ItalianDanceAward, concorso per giovani talenti de… - AnciLomb : Concorso aggregato di @ComuneMonza Anci Lombardia, Comune di Rho e il Comune di Legnano per Agenti di Polizia: tutt… - buonjob : Istruttore tecnico - MODENA - 3 posti - kaisersose99 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… - Rob76282550 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… -