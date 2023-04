Concorso Comune di Lainate: 1 Istruttore Direttivo Tecnico (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Comune di Lainate ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Direttivo Tecnico, in categoria D, per l’U.O. Lavori pubblici e manutenzioni. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Lainate: Concorso per 1 Istruttore Direttivo Tecnico Il Comune di Lainate, vicino a Milano, in Lombardia, sta assumendo 1 Istruttore Direttivo Tecnico a cui poter affidare la gestione dell’Ufficio Tecnico. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale in materie tecniche, esperienza pregressa, ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1, in categoria D, per l’U.O. Lavori pubblici e manutenzioni. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1Ildi, vicino a Milano, in Lombardia, sta assumendo 1a cui poter affidare la gestione dell’Ufficio. Per partecipare al Bando diserve laurea magistrale in materie tecniche, esperienza pregressa, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kaisersose99 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… - Rob76282550 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… - agotwitts : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… - giandomenic45 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… - Ado06408275 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… -