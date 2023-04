Concorso Comune di Castelvenere: 1 Istruttore Amministrativo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Comune di Castelvenere ha emesso un Pubblico Concorso per la ricerca di 1 Istruttore Amministrativo, in categoria C, da assegnare al servizio Amministrativo/A.G., demografico, culturale e socio/assistenziale. L’assunzione sarà formalizzata con contatto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Castelvenere: Concorso per 1 Istruttore Amministrativo Il Comune di Castelvenere, in Campania, é alla ricerca di 1 Istruttore Amministrativa come Personale di supporto all’Ente. L’Istruttore Amministrativo é tutt’altro che una Figura secondaria, si tratta di una Posizione fondamentale a supporto dell’Ufficio ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ildiha emesso un Pubblicoper la ricerca di 1, in categoria C, da assegnare al servizio/A.G., demografico, culturale e socio/assistenziale. L’assunzione sarà formalizzata con contatto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1Ildi, in Campania, é alla ricerca di 1Amministrativa come Personale di supporto all’Ente. L’é tutt’altro che una Figura secondaria, si tratta di una Posizione fondamentale a supporto dell’Ufficio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... buonjob : Istruttore tecnico - MODENA - 3 posti - kaisersose99 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… - Rob76282550 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… - agotwitts : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… - giandomenic45 : RT @Libero_official: #SaverioVerini, figlio di un senatore, scelto per dirigere il museo di #Spoleto Il predecessore attacca: 'Non ha i req… -