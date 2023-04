Concorrenti Isola dei Famosi 2023, le prime impressioni di Ilary Blasi: “Ecco chi non va sottovalutata” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per Ilary Blasi sta per iniziare una edizione dell’Isola dei Famosi del tutto differente dalle precedenti, Questioni private a parte, dal prossimo lunedì la nota conduttrice sarà alla guida del reality in onda su Canale 5. In una lunga intervista al settimanale Chi, la Blasi ha svelato alcuni retroscena di questa edizione, a partire dalle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Persta per iniziare una edizione dell’deidel tutto differente dalle precedenti, Questioni private a parte, dal prossimo lunedì la nota conduttrice sarà alla guida del reality in onda su Canale 5. In una lunga intervista al settimanale Chi, laha svelato alcuni retroscena di questa edizione, a partire dalle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsolaDeiFamosi : Lo zoo radiofonico è il loro ring, adesso sono pronti ad affrontare anche gli animali hondureñi ???? Su le mani per P… - IsolaDeiFamosi : Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano... sull'#Isola ?????? Jalisse concorrenti ufficiali ???? - trash_italiano : Tra i nomi dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi saltati all'ultimo ci sarebbero anche quelli di Gianmarco Onestin… - blogtivvu : Concorrenti Isola dei Famosi 2023, le prime impressioni di Ilary Blasi: “Ecco chi non va sottovalutata” #isola… - Helisa_9 : @cigicigici @ThisManIsNo1 E comunque sta per iniziare l'isola. vedrò la prima puntata , mi sembrano concorrenti tut… -