Concerto Primo Maggio 2023 | Aurora | Ariete e Coma_Cose primi artisti annunciati

Aurora (foto US Primo Maggio) Si rinnova quest'anno il tradizionale appuntamento con il Concerto del Primo Maggio, l'evento promosso da CGIL, CISL e UIL, in programma lunedì 1° Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, con diretta su Rai 3 (anche su Radio 2 e Rai Play). Il cast di artisti attesi sul palco è in via definizione; ecco i primi nomi ufficiali. L'ospite internazionale di quest'anno sarà la giovane cantautrice norvegese Aurora, il cui singolo Cure For Me è la colonna sonora del video teaser del Concertone. La cantante si è fatta conoscere con la cover del brano degli Oasis Half The World Away e a soli 12 anni ha composto Runaway, pubblicato poi nel 2016, che l'ha portata ad essere conosciuta ...

