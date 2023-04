“Competenze e non appartenenze”. Meloni sorride per la sintesi sulle nomine: centrodestra compatto (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo settimane di serrate trattative, e a un passo dalla scadenza del tempo a disposizione, la maggioranza del governo Meloni ha trovato l'accordo sui vertici delle principali aziende partecipate dello Stato. Nel pacchetto di nomine depositato dal Mef dopo la chiusura della Borsa si fa riferimento al rinnovo degli organi sociali di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane (all'appello manca solo Terna delle 'big five' che però fa riferimento a Cassa depositi e prestiti). E il quadro generale delinea la spartizione delle caselle tra le varie anime dell'esecutivo anche se la premier Giorgia Meloni sottolinea che le nomine “sono frutto di un attento percorso di valutazione delle Competenze e non delle appartenenze”. “È un ottimo risultato del lavoro di squadra del governo”, sottolinea prima ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo settimane di serrate trattative, e a un passo dalla scadenza del tempo a disposizione, la maggioranza del governoha trovato l'accordo sui vertici delle principali aziende partecipate dello Stato. Nel pacchetto didepositato dal Mef dopo la chiusura della Borsa si fa riferimento al rinnovo degli organi sociali di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane (all'appello manca solo Terna delle 'big five' che però fa riferimento a Cassa depositi e prestiti). E il quadro generale delinea la spartizione delle caselle tra le varie anime dell'esecutivo anche se la premier Giorgiasottolinea che le“sono frutto di un attento percorso di valutazione dellee non delle”. “È un ottimo risultato del lavoro di squadra del governo”, sottolinea prima ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : A bocciare il CTS era anche la prestigiosa rivista Nature che passa ai raggi X i curricula dei 24 componenti e si a… - Agenzia_Ansa : 'Le nomine dei nuovi vertici di Eni, Enel, Leonardo e Poste sono frutto di un attento percorso di valutazione delle… - GiovaQuez : Se la commissione doveva servire a comprendere non ha funzionato in modo da farsi trovare pronti in caso di future… - roZZZZZZZZo : RT @Carlo96446381: Mio figlio a casa ha me che gli racconto una versione diversa e lui può formare il suo punto di vista con più elementi,… - CentroEinaudi : RT @bandolomatassa: ??#ilbandolo #PNRR, tra ritardi e mancanza di competenze nella #Pa. Quali strade possibili per non perdere il treno? Ne… -