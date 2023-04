Commissione d’inchiesta sul Covid, testo base approvato coi voti di maggioranza e terzo polo: M5s, Pd e Verdi-sinistra abbandonano l’aula (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Commissione bicamerale d’inchiesta sulla gestione del Covid non è ancora nata e già spacca il Parlamento. Il testo base del disegno di legge che la istituisce è stato approvato in Commissione Affari sociali alla Camera con i soli voti del centrodestra e del terzo polo, mentre Movimento 5 stelle, Pd e Alleanza Verdi e sinistra hanno abbandonato l’aula per protesta. “A noi sembra che questa maggioranza non abbia intenzione di fare una Commissione di inchiesta seria sulla gestione della pandemia ma voglia semplicemente utilizzarla come clava politica contro le opposizioni”, attacca la deputata M5s Vittoria Baldino. Mentre il capogruppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Labicameralesulla gestione delnon è ancora nata e già spacca il Parlamento. Ildel disegno di legge che la istituisce è statoinAffari sociali alla Camera con i solidel centrodestra e del, mentre Movimento 5 stelle, Pd e Alleanzahanno abbandonatoper protesta. “A noi sembra che questanon abbia intenzione di fare unadi inchiesta seria sulla gestione della pandemia ma voglia semplicemente utilizzarla come clava politica contro le opposizioni”, attacca la deputata M5s Vittoria Baldino. Mentre il capogruppo ...

