Commissione d'inchiesta sul Covid, Baldino (M5s): "Noi favorevoli, ma la maggioranza vuole usarla come clava politica contro le opposizioni" (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Siamo favorevoli a una Commissione che indaghi su cosa abbia o non abbia funzionato per evitare che tutte le articolazioni dello Stato si trovino sprovviste degli strumenti adatti per gestire il Covid. A noi sembra però che questa maggioranza non abbia intenzione di fare una Commissione d'inchiesta seria sulla gestione della pandemia ma voglia usarla come una clava politica contro le opposizioni che all'epoca si trovavano a gestire a mani nude quella situazione così complicata". Così la deputata M5s, Vittoria Baldino, ha spiegato perché il Movimento 5 stelle abbia abbandonato la Commissione Affari social al momento del voto sulla ...

