Commissione d'inchiesta sul Covid, Appendino: "Chi la vuole così ha qualcosa da nascondere, è un insulto per chi ha vissuto la pandemia" (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Questa è una presa in giro, un insulto a tutti quelli che hanno vissuto la pandemia in prima linea. Il governo vuole nascondere qualcosa, visto che non vuole le Regioni?". Lo ha detto la deputata del Movimento 5 stelle, Chiara Appendino, in merito all'istituzione della Commissione d'inchiesta Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

