“Commissione Covid? Indagini anche sulle Regioni”: la promessa di Faraone (Iv) che ha votato con FdI e Lega (ed è papabile presidente) (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Io ho firmato la proposta di legge per fare la Commissione sul Covid già nella scorsa legislatura, figuratevi se oggi non votavo a favore”. Davide Faraone, arrivando alla riunione di Italia viva e Azione per il ‘comitato politico’ per il futuro partito unico, commenta così la decisione di votare assieme al centrodestra per l’istituzione della Commissione d’inchiesta sulla gestione in Italia della pandemia. Per il ruolo di presidente di questa Commissione parlamentare, a oggi, non c’è una decisione su chi avrebbe diritto, tra maggioranza e opposizione, alla presidenza, ma i retroscena danno proprio Faraone tra i possibili presidenti. “Io non parlo da presidente di nulla – si schernisce Faraone – la nostra proposta tiene dentro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Io ho firmato la proposta di legge per fare lasulgià nella scorsa legislatura, figuratevi se oggi non votavo a favore”. Davide, arrivando alla riunione di Italia viva e Azione per il ‘comitato politico’ per il futuro partito unico, commenta così la decisione di votare assieme al centrodestra per l’istituzione dellad’inchiesta sulla gestione in Italia della pandemia. Per il ruolo didi questaparlamentare, a oggi, non c’è una decisione su chi avrebbe diritto, tra maggioranza e opposizione, alla presidenza, ma i retroscena danno propriotra i possibili presidenti. “Io non parlo dadi nulla – si schernisce– la nostra proposta tiene dentro ...

