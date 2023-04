“Come spendo i soldi del GF Vip”. Nikita Pelizon, cosa fa con la cifra vinta al reality: “Ho deciso” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sempre più giorni separano gli ex concorrenti dello spiato appartamento di Cinecittà da quella avventura che per un attimo è sembrato sarebbe stata infinita sia agli occhi dei telespettatori che loro. Il ritorno alla realtà dopo mesi di GF Vip 7 non è facile Come sembra. Nikita Pelizon ha scelto Come investire il premio? Facendo onore allo schieramento persiano, di cui era rimasta l’ultima superstite in mezzo agli spartani, la vincitrice del GF Vip 7 Nikita Pelizon, oltre alla soddisfazione e alla fama, si è portata a casa un premio di un certo peso. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni la triestina ha detto Come spenderà l’importante cifra. Nikita Pelizon, Come spende i ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sempre più giorni separano gli ex concorrenti dello spiato appartamento di Cinecittà da quella avventura che per un attimo è sembrato sarebbe stata infinita sia agli occhi dei telespettatori che loro. Il ritorno alla realtà dopo mesi di GF Vip 7 non è facilesembra.ha sceltoinvestire il premio? Facendo onore allo schieramento persiano, di cui era rimasta l’ultima superstite in mezzo agli spartani, la vincitrice del GF Vip 7, oltre alla soddisfazione e alla fama, si è portata a casa un premio di un certo peso. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni la triestina ha dettospenderà l’importantespende i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Laura_Bennati : Scommetto che se chiamo medici a pagamento oggi mi ricevono subito, vediamo quanto spendo entro sera.. I giorni lib… - TristandaCunh11 : (solo italiofoni perché non avevano la cittadinanza [che in realtà avevano], capito come funziona?) su quelli che f… - Giorginacm_ : ho prenotato un tatuaggio il 25 aprile mattina, come faccio a dirlo a mia mamma senza che si incazzi perché spendo… - onyourrmimi : non so come devo andare avanti se ogni volta che esco soldi dal portafoglio e li spendo mi sento in colpa per tutto il giorno dio - filipporiccio1 : @Fabopolis @Cirusguti @DarioNardella A me sfugge come l'intero concetto del PNRR, fossero anche soldi usati per scu… -