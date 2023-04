Come Millie Bobby Brown ha annunciato il fidanzamento con Jake Bongiovi (figlio di Jon) (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’attrice britannica Millie Bobby Brown, la amatissima Eleven di Stranger Things, ha annunciato il suo fidanzamento con il figlio di Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi, con cui si frequenta dal 2021. “I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all”, ha scritto l’attrice su Instagram, citando una line della canzone Lover di Taylor Swift, “Ti ho amato per tre estati ora, tesoro, le voglio tutte”. Il post mostra una foto in bianco e nero di Millie Bobby Brown, 19 anni, e Jake Bongiovi, 20, che si abbracciano sorridenti su una spiaggia, e al dito dell’attrice spicca un anello piuttosto appariscente. Anche Bongiovi ha condiviso due foto sul suo account ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’attrice britannica, la amatissima Eleven di Stranger Things, hail suocon ildi Jon Bon Jovi,, con cui si frequenta dal 2021. “I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all”, ha scritto l’attrice su Instagram, citando una line della canzone Lover di Taylor Swift, “Ti ho amato per tre estati ora, tesoro, le voglio tutte”. Il post mostra una foto in bianco e nero di, 19 anni, e, 20, che si abbracciano sorridenti su una spiaggia, e al dito dell’attrice spicca un anello piuttosto appariscente. Ancheha condiviso due foto sul suo account ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bucchianicogio : Scusate ma Millie Bobby Brown che si sposa come le bambine in India a 19 anni?! Sono io un disilluso o questa roba… - lele_7_8_3 : Ho letto che millie si sta per sposare a 19/20 anni ed in molti considerano questo come un 'bruciarsi la vita' come… - anna_tpwk_ : Millie Bobby Brown come una qualunque persona britannica/americana appena post adolescenza che si sposa Sarà una… - CabiriaMinerva : Millie Bobby Brown a 19 anni si è fidanzata, io a 34 ho appena pianto mettendo via quelle 4 cose che mi restano di… - IZURAVlTY : comunque io come millie bobby brown perché se il mio ragazzo mi facesse la proposta direi di sì e avrei detto sì an… -