Come le aziende sostengono la natalità in Italia? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Secondo il recente studio condotto da Nomisma per l’Osservatorio CIRFOOD DISTRICT, otto lavoratori su dieci scelgono il posto di lavoro anche sulla base dei servizi di welfare aziendale offerti e ben 9 occupati su 10, tra coloro che non usufruiscono di piani di welfare in azienda, vorrebbero avere questa possibilità. Il welfare aziendale, oggi, non e? più solo un settore complementare al welfare pubblico; e? anche un fattore di innovazione dei modelli di servizio, grazie alla vicinanza delle imprese alle famiglie e alla loro capacita? di interpretarne i bisogni offrendo soluzioni concrete. Il cambiamento demografico con un rapido invecchiamento demografico ha evidenziato nuovi bisogni emergenti Come l’esigenza di servizi qualificati per gli anziani, soprattutto di tipo domiciliare; l’esigenza di facilitare le famiglie nella cura dei figli e, più in generale, di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Secondo il recente studio condotto da Nomisma per l’Osservatorio CIRFOOD DISTRICT, otto lavoratori su dieci scelgono il posto di lavoro anche sulla base dei servizi di welfare aziendale offerti e ben 9 occupati su 10, tra coloro che non usufruiscono di piani di welfare in azienda, vorrebbero avere questa possibilità. Il welfare aziendale, oggi, non e? più solo un settore complementare al welfare pubblico; e? anche un fattore di innovazione dei modelli di servizio, grazie alla vicinanza delle imprese alle famiglie e alla loro capacita? di interpretarne i bisogni offrendo soluzioni concrete. Il cambiamento demografico con un rapido invecchiamento demografico ha evidenziato nuovi bisogni emergentil’esigenza di servizi qualificati per gli anziani, soprattutto di tipo domiciliare; l’esigenza di facilitare le famiglie nella cura dei figli e, più in generale, di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Ci voleva addirittura uno studio per capirlo? Non tutti i lavoratori sono disposti ad essere trattati come schiav… - Europarl_IT : ??La parità di retribuzione a parità di lavoro non è solo uno slogan: è un principio fondamentale di equità e uguagl… - UniTrento : Stanno per scadere le iscrizioni (14 aprile) a Industrial Problem Solving with Physics (IPSP2023): opportunità unic… - marcoranieri72 : RT @OrtigiaP: .@RobertKennedyJr spiega come Tony Fauci abbia alimentato una complessa rete di intrecci finanziari tra aziende farmaceutiche… - fisco24_info : Come le aziende sostengono la natalità in Italia?: (Adnkronos) - L’Italia offre numerosi esempi di aziende che sono… -

Warrant Hub acquisisce il 9,1% di Opstart Al contempo le due aziende danno il via a una partnership strategica e commerciale. Chi è Opstart ... a partire dalle operazioni proprietarie a marchio registrato, come Crowdlisting e Crowdbridge . Nel ... Minacce alla cybersecurity: la visione di Edgio Le minacce della cybersecurity sono in continua evoluzione ed è essenziale che le aziende e gli utenti siano informati sui possibili pericoli e su come proteggersi da essi. Secondo un recente studio ... News e prezzi delle crypto Litecoin (LTC), Ripple (XRP) e Axie Infinity (AXS) L'argomentazione di Hogan è supportata dal fatto che XRP è in circolazione da diversi anni ed è stato utilizzato da molte aziende e privati come mezzo di pagamento. Inoltre, Hogan osserva che Ripple ... Al contempo le duedanno il via a una partnership strategica e commerciale. Chi è Opstart ... a partire dalle operazioni proprietarie a marchio registrato,Crowdlisting e Crowdbridge . Nel ...Le minacce della cybersecurity sono in continua evoluzione ed è essenziale che lee gli utenti siano informati sui possibili pericoli e suproteggersi da essi. Secondo un recente studio ...L'argomentazione di Hogan è supportata dal fatto che XRP è in circolazione da diversi anni ed è stato utilizzato da moltee privatimezzo di pagamento. Inoltre, Hogan osserva che Ripple ... Il project manager come figura chiave nelle grandi aziende e nelle PMI Fiscoetasse Crescere senza spendere Ecco come fanno le grandi aziende come un gruppo di consiglieri bolognesi (Golden Group SPA) che sta ricevendo attenzione dopo la pubblicazione di alcuni casi studio. A riguardo merita menzione il supporto ad un’azienda manifatturiera ... Informagiovani Parma: gli annunci per chi cerca un lavoro Annunci di lavoro raccolti da Informagiovani Parma aggiornati all'11 aprile 2023 I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.i ... come un gruppo di consiglieri bolognesi (Golden Group SPA) che sta ricevendo attenzione dopo la pubblicazione di alcuni casi studio. A riguardo merita menzione il supporto ad un’azienda manifatturiera ...Annunci di lavoro raccolti da Informagiovani Parma aggiornati all'11 aprile 2023 I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.i ...