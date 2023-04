Come la rete elettrica ucraina è sopravvissuta agli attacchi dell’artiglieria russa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per settimane i bombardamenti russi hanno danneggiato la rete elettrica ucraina. Gli attacchi a lungo raggio hanno colpito obiettivi molto specifici, droni e missili hanno lasciato al buio e al freddo milioni di cittadini. In un Paese in cui le temperature scendono parecchio sotto lo zero, l’inverno può essere un’arma pericolosissima. A metà novembre l’artiglieria russa ha raggiunto le centrali elettriche più importanti dell’ucraina e i reattori che producevano la metà del fabbisogno energetico nazionale sono andati offline. Altri colpi hanno danneggiato le infrastrutture che connettono l’ucraina alla rete europea, una fonte di energia che serve proprio in casi di emergenza, per prevenire il collasso della rete nazionale. È stata la ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per settimane i bombardamenti russi hanno danneggiato la. Glia lungo raggio hanno colpito obiettivi molto specifici, droni e missili hanno lasciato al buio e al freddo milioni di cittadini. In un Paese in cui le temperature scendono parecchio sotto lo zero, l’inverno può essere un’arma pericolosissima. A metà novembre l’artiglieriaha raggiunto le centrali elettriche più importanti dell’e i reattori che producevano la metà del fabbisogno energetico nazionale sono andati offline. Altri colpi hanno danneggiato le infrastrutture che connettono l’allaeuropea, una fonte di energia che serve proprio in casi di emergenza, per prevenire il collasso dellanazionale. È stata la ...

