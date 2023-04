Come i vaccini a mRna potranno curare cancro e infarto: lo studio (Di mercoledì 12 aprile 2023) Entro pochi anni saranno disponibili i vaccini contro il cancro e contro le malattie cardiovascolari. Questo grazie alla tecnologia a mRna, sviluppata in brevissimo tempo contro il Covid. Ad annunciarlo è stato Paul Burton, il direttore sanitario dell’azienda Moderna. La tecnologia a mRna La tecnologia a mRna è stata sviluppata in tempi record per i vaccini contro il Covid-19 e la sua particolarità, tra le più importanti, è che la macromolecola prodotta in laboratorio è in grado di ordinare alle cellule quali proteine produrre attraverso delle specifiche istruzioni. Quindi, si potrebbe sfruttare l’mRna per ordinare alle cellule di produrre molecole per riparare gli organi, per migliorare la circolazione del sangue o, addirittura, per combattere i tumori. 16enne si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Entro pochi anni saranno disponibili icontro ile contro le malattie cardiovascolari. Questo grazie alla tecnologia a, sviluppata in brevissimo tempo contro il Covid. Ad annunciarlo è stato Paul Burton, il direttore sanitario dell’azienda Moderna. La tecnologia aLa tecnologia aè stata sviluppata in tempi record per icontro il Covid-19 e la sua particolarità, tra le più importanti, è che la macromolecola prodotta in laboratorio è in grado di ordinare alle cellule quali proteine produrre attraverso delle specifiche istruzioni. Quindi, si potrebbe sfruttare l’per ordinare alle cellule di produrre molecole per riparare gli organi, per migliorare la circolazione del sangue o, addirittura, per combattere i tumori. 16enne si ...

