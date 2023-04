Come fanno gli hacker a rubare le informazioni, ecco una procedura che ti salva (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Mantenersi al sicuro online è diventata una sfida durante questa era digitale. Se stai utilizzando uno smartphone, è probabile che il dispositivo possa essere monitorato e rischi di essere violato. Ma Google ha degli standard di sicurezza elevati, e condivide regolarmente suggerimenti su Come rimanere al sicuro online. Nello specifico consiglia di disattivare un’impostazione specifica per proteggersi da app dannose e pericolose. La pagina di supporto fa riferimento a una funzione chiamata “Accesso alle app meno sicuro“. È una funzione che ti consente di accedere ad app che potrebbero altrimenti essere bloccate dalle funzioni di sicurezza di Google. Poiché queste app meno sicure possono rendere il tuo account, Google disattiverà automaticamente questa impostazione se non viene utilizzata. Se l’opzione “Accesso alle app meno sicure” è ancora attiva per il ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Mantenersi al sicuro online è diventata una sfida durante questa era digitale. Se stai utilizzando uno smartphone, è probabile che il dispositivo possa essere monitorato e rischi di essere violato. Ma Google ha degli standard di sicurezza elevati, e condivide regolarmente suggerimenti surimanere al sicuro online. Nello specifico consiglia di disattivare un’impostazione specifica per proteggersi da app dannose e pericolose. La pagina di supporto fa riferimento a una funzione chiamata “Accesso alle app meno sicuro“. È una funzione che ti consente di accedere ad app che potrebbero altrimenti essere bloccate dalle funzioni di sicurezza di Google. Poiché queste app meno sicure possono rendere il tuo account, Google disattiverà automaticamente questa impostazione se non viene utilizzata. Se l’opzione “Accesso alle app meno sicure” è ancora attiva per il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : I liberidiinfamare, i pupazzetti, il #sestopolo, i #guerratroll sono partiti all’attacco del 25 aprile. Con varie c… - pisto_gol : Ultimacosa. Poveri tifosi, fanno centinaia di chilometri per vedere una squadra che gioca come la #Juve, lasciando… - LaVeritaWeb : Giovanni Donzelli: «La sinistra prima ha dipinto la Meloni come un mostro estremista, ora l’accusa di incoerenza. F… - BRedhotalex : RT @M25016096: Ursula von der Leyen ai colloqui coi capi stato in Turchia la fanno stare in piedi o accomodare su un divano di fortuna, in… - marinelli1957 : @MareMonreve Perchè io non so dire quel che i suoi occhi mi fanno provare. Non mani, non voce, non braccia e nè lab… -