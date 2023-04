"Colpa del cattolicesimo", l'assurda tesi di Bonelli sul flop dei Verdi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il leader di Europa Verde giustifica così gli scarsi consensi del proprio partito: "Questione culturale legata al cattolicesimo". Ma la Chiesa e i Papi hanno sempre parlato di tutela ambiente, anche più di certa politica Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il leader di Europa Verde giustifica così gli scarsi consensi del proprio partito: "Questione culturale legata al". Ma la Chiesa e i Papi hanno sempre parlato di tutela ambiente, anche più di certa politica

