Cocaina davanti alla telecamera durante la diretta, il giornalista lo insulta: 'Imbecille, fatti vedere così ti arrestano' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fuori programma durante la diretta di Sportitalia a Lisbona , in occasione del match di Champions League . Mentre il giornalista Tancredi Palmeri parlava davanti alla telecamera, un uomo ha mostrato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fuori programmaladi Sportitalia a Lisbona , in occasione del match di Champions League . Mentre ilTancredi Palmeri parlava, un uomo ha mostrato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Curioso fuori programma durante una diretta TV prima di #BenficaInter. Uno spacciatore ha fatto irruzione davanti a… - PressReview99 : In diretta prima di Benfica-Inter spunta una bustina di cocaina davanti al giornalista: «Fatti vedere in faccia cos… - zazoomblog : In diretta prima di Benfica-Inter spunta una bustina di cocaina davanti al giornalista: «Fatti vedere in faccia cos… - Federic94876253 : RT @fanpage: Curioso fuori programma durante una diretta TV prima di #BenficaInter. Uno spacciatore ha fatto irruzione davanti alla telecam… - MrEfis79 : RT @fanpage: Curioso fuori programma durante una diretta TV prima di #BenficaInter. Uno spacciatore ha fatto irruzione davanti alla telecam… -