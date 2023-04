Climax Po, un progetto dal territorio per la lotta ai cambiamenti climatici (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’ultimo rapporto del Gruppo Intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, pubblicato lo scorso marzo (ne abbiamo parlato anche qui), ha lanciato ancora una volta l’allarme: il surriscaldamento del pianeta, con l’aumento della temperatura media globale di oltre 1°C rispetto all’era preindustriale (1850-1900), sta già avendo effetti disastrosi in tutto il mondo. Per questo è fondamentale contenere l’aumento delle temperature con politiche climatiche ambiziose in grado di ridurre le emissioni climalteranti entro i prossimi anni, fino a raggiungere la neutralità climatica, auspicata anche dall’Unione europea, entro il 2050. Di emergenza climatica, del nuovo Piano nazionale di adattamento climatico e di Legge per il clima si è parlato, nei giorni scorsi a Roma, in occasione del lancio del progetto europeo Life ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’ultimo rapporto del Gruppo Intergovernativo suidelle Nazioni Unite, pubblicato lo scorso marzo (ne abbiamo parlato anche qui), ha lanciato ancora una volta l’allarme: il surriscaldamento del pianeta, con l’aumento della temperatura media globale di oltre 1°C rispetto all’era preindustriale (1850-1900), sta già avendo effetti disastrosi in tutto il mondo. Per questo è fondamentale contenere l’aumento delle temperature con politiche climatiche ambiziose in grado di ridurre le emissioni climalteranti entro i prossimi anni, fino a raggiungere la neutralità climatica, auspicata anche dall’Unione europea, entro il 2050. Di emergenza climatica, del nuovo Piano nazionale di adattamento climatico e di Legge per il clima si è parlato, nei giorni scorsi a Roma, in occasione del lancio deleuropeo Life ...

