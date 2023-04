Clementino e Franco Ricciardi innamorati di Ieri | Oggi | Domani

Nel 2020 è uno dei protagonisti del singolo "Buongiorno" di Gigi D'Alessio, insieme a, CoCo, Enzo Dong,Ricciardi, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay e Vale Lambo. A marzo ...La versione del duo italiano è stata in linea con il cabaret, D'Alessio e, invitati all'... In futuro avremo Alessandro Aleotti in arte J - Ax a San Siro, ManuelRocati in arte Rosa ...... commedia diretta da Francesco Albanese e interpretata da un cast tra cui spiccano Paolo Ruffini, Luigi Luciano 'Herbert Ballerina', Lucia Di

Da Clementino a Franco Ricciardi, tutti pazzi di “Ieri Oggi Domani” ROMA on line

Come annunciato lunedì in conferenza stampa, al via l’inizio della prevendita per il concerto di Clementino, che si terrà domenica 16 luglio, alle 21.00 a ...