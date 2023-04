Classifica ATP, Berrettini e Musetti: prosegue la risalita a braccetto. Dove possono arrivare a Montecarlo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Due dei tre italiani agli ottavi nel torneo ATP Masters 1000 Montecarlo 2023 di tennis sono Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, rispettivamente 21° e 22° nel ranking ATP: i due azzurri sono stabili rispetto alla Classifica ufficiale di lunedì 10, ma la differenza in termini di punti tra i due si è ridotta da 98 ad 8 punti. Infatti Musetti con l’ingresso agli ottavi ha eguagliato la prestazione dello scorso anno, mentre Berrettini, non avendo scarti, ha incamerato finora 90 punti netti. Praticamente identico il possibile percorso dei due a Montecarlo in termini di posizioni, con il derby che potrebbe concretizzarsi in semifinale. Berrettini-Rune a Montecarlo: quando inizia, orario, programma, tv, streaming PROIEZIONI ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Due dei tre italiani agli ottavi nel torneo ATP Masters 10002023 di tennis sono Lorenzoe Matteo, rispettivamente 21° e 22° nel ranking ATP: i due azzurri sono stabili rispetto allaufficiale di lunedì 10, ma la differenza in termini di punti tra i due si è ridotta da 98 ad 8 punti. Infatticon l’ingresso agli ottavi ha eguagliato la prestazione dello scorso anno, mentre, non avendo scarti, ha incamerato finora 90 punti netti. Praticamente identico il possibile percorso dei due ain termini di posizioni, con il derby che potrebbe concretizzarsi in semifinale.-Rune a: quando inizia, orario, programma, tv, streaming PROIEZIONI ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Qualcuno ha registrato un nuovo BEST RANKING... ????8? In testa alla classifica c'è ancora Djokovic, secondo Alcaraz… - cesare50221831 : @cianchiguitar Il polacco Hurkacz è un amico di Jannik ma spero che per il ns ragazzo, per 1 giorno, questo non con… - CiaCecy : RT @Eurosport_IT: Qualcuno ha registrato un nuovo BEST RANKING... ????8? In testa alla classifica c'è ancora Djokovic, secondo Alcaraz. Sta… - ZiaCandida : RT @FabrizioFERRARl: #Sinner torna in finale al #MiamiOpen, spodestando il numero uno della classifica #ATP #Alcaraz. Il successo dell'#az… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Qualcuno ha registrato un nuovo BEST RANKING... ????8? In testa alla classifica c'è ancora Djokovic, secondo Alcaraz. Sta… -